Sommerfest der FF Brand-Laaben war ein voller Erfolg

„Unser Fest ist sehr erfolgreich verlaufen, viele Gäste waren da“, berichtet Kommandant Dieter Daxböck. Darüber, dass es keine „besonderen Vorkommnisse“ gab, gibt er sich auch sehr zufrieden. Das Sommerfest wurde am Freitagabend mit einer Warm Up Party gestartet, bei der DJ „Twenty One“ tüchtig einheizte. Die Schöpfl-Buam spielten am Samstagabend zum Tanz auf. Am Sonntag gab es eine Messfeier, danach einen Frühschoppen mit der Blasmusik Laaben-Stössing. Ein Gaudiwettbewerb ging am Nachmittag über die Bühne. Für Speis und Trank sowie selbst gebackene Mehlspeisen war gesorgt, es gab auch eine Weinbar und eine Cocktailbar. „Es ist wunderbar, dass auch das Wetter ganz gut mitgespielt hat“, freute sich auch Eva Daxböck.

In der Weinbar schenkten Georg Leder, Martin und Angelika Praschl-Bichler sowie Koloman Leder (v. l.) aus. Foto: Christine Hell

Bernadette Jedlicka war mit Töchterchen Mia-Lena am Fest, Jasmin Lauberger besuchte das Sommerfest mit Söhnchen Tobias Höllerer. Foto: Christine Hell

In der Schießbude warteten die Obfrau des Sport- und Kulturvereines Christine Pokorny, Maximilian Pokorny und Minna Habersatter (v. l.) auf Kundschaft. Foto: Christine Hell

Jamey Kittenberger und Nico Leitner waren drauf und dran, sich an der Schießbude als Schützen zu beweisen, Dominika Drengubiakova beobachtete mit ihrer Tochter Karolina Mertenova die beiden jungen Schützen. Foto: Christine Hell

Gerhard Waldherr, Christian Stadlmann, Harald Habersatter, Armin Kotlaba, Melanie Burger und Thomas Praschl-Bichler (v. l.) zählten zum fleißigen Helferteam der FF Brand-Laaben. Foto: Christine Hell

Lisa Schachner half beim Festbetrieb, Tochter Emma wartete derweil geduldig im Kinderwagen. Foto: Christine Hell

Rudi Engleitner, Veralter der FF Kaumberg, besuchte mit seinen Kindern Anna und David das Fest "der Nachbarn". Foto: Christine Hell

Zum Helferteam zählte auch Caroline Stadlmann (Mitte), mit Leonie Schwarzenecker (l.) und Alissa Luiszer. Foto: Christine Hell

Beim Bierzapfen: Lukas Schibich, Bruno Sulzer und Leopold Mörth (v. l.). Foto: Christine Hell

Zu den vielen Gästen zählten auch Maria Mühlbauer, Cornelia Köberl, Michaela und Hans Prentinger sowie Leo Mühlbauer (v. l.). Foto: Christine Hell

Maria Fellner suchte sich bei Eva Daxböck ein Stück Melhlspeise aus. Foto: Christine Hell

Auch ganz junge Helfer und Helferinnen tummelten sich, um die Gäste zu bewirten: Laura Halmer und Peter Wallner. Foto: Christine Hell

Als Kellnerinnen waren Lena Leitner und Celina Daxböck im Einsatz. Foto: Christine Hell

Die "Schöpflbuam" Fips Fertner, Martin Grafeneder und Franz Breuer (v. l.) sorgten am Samstagabend für Tanzmusik. Foto: Christine Hell