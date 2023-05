Mitmach-Region Neulengbach und umadum präsentiert sich

Vertreter der Mitmach-Region „Neulengbach und umadum“ waren in der Stadtgemeinde Neulengbach unterwegs. Sie präsentierten die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Zu diesen „Sustainable Development Goals“ (SDG) der Vereinten Nationen zählen Frieden und Gerechtigkeit, Kampf gegen Armut, sauberes Wasser, saubere Energie und hochwertige Bildung.

Nach einigen Vorbereitungstreffen und Bastelstunden machten sich 17 SDG-Botschafterinnen und Botschafter mit Infotafeln vom Startraum aus auf den Weg durch die Stadt, um den Menschen das Thema Nachhaltigkeit näher zu bringen. Passanten wurden eingeladen, sich mit den Info-Tafeln fotografieren zu lassen. Auf dem Programm stand auch ein Besuch im Neulengbacher Rathaus, wo die Gruppe von Bürgermeister Jürgen Rummel und Vizebürgermeister Paul Mühlbauer empfangen wurde.

Die Mitmachregion hat den Mai zum Mitmach-Monat ernannt. Auf dem Programm stehen noch ein offenes Gartengespräch in Neulengbach am 7. Mai, die Aktion Frühjahrsservice fürs Rad in „Das Fahrbar“ am 13. Mai, ein Symposium über die Ortsentwicklung Eichgraben in der Galerie Bruckmeier und ein Infoabend über Energiegemeinschaften für Private am 23. Mai im Neulengbacher Rathaussaal.

Alle Infos: https://neulengbach.mitmach-region.org/

