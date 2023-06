Neulengbacher Gartengespräche feiern Premiere

„Nahversorgung mit biologischen Lebensmitteln und umsichtige Verwertung“ waren Thema des ersten Gartengespräches. Als Impuls sprach Gartenbesitzerin Barbara Hechtl über ihre Brotbackerfahrungen und schoss zur Veranschaulichung auch gleich Brote in den Ofen ein. In kleinen Gesprächsrunden konnten alle Ideen einbringen, was gemeinsam erreicht werden soll und was in der Region gebraucht wird.

Starkes Interesse gibt es für einen Selbstbedienungsladen als Vermarktungsmöglichkeit von Bauern und Anbietern aus der Region. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde sollte dabei auch die Möglichkeit eines sozialen Treffpunktes entstehen. Ideal wäre, ein leerstehendes Geschäftslokal im Zentrum zu nutzen.

Zum Thema Verwertung entstehen Gruppen „Gemeinsam Kochen“ bzw. “Gemeinsam Verwerten“. Nach Möglichkeit sollten Produkte und vor allem Überschüsse oder aus privaten Gärten verwendet werden.

Eine weitere Idee ist, dass Personen ohne Garten, Gartenbesitzern, denen die Arbeit zu viel ist, helfen und die Ernte geteilt wird. Wer bei der Umsetzung dieser Ideen mitwirken möchte, ist herzlich dazu eingeladen: neulengbach@mitmach-region.org

Weitere Tage der offenen Gartengespräche finden bis Oktober jeden ersten Sonntag im Monat in verschiedenen Gärten statt. Der nächste Termin ist am 2. Juli zum Thema „Abfall – vermeiden bzw. wieder verwenden“.