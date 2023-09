Auch die Bikeline startete ins neue Schuljahr

„Seit dem ersten Schultag fahren unsere Schülerinnen und Schüler bei diesem herrlichen Sommerwetter in die Schule“, freut sich Direktorin Regina Skopeck über den optimalen Start der Bikeline. Im neuen Schuljahr tritt auch ein neuer Lehrplan in Kraft, in dessen Mittelpunkt der Klimaschutz steht. Bikeline-Organisator Thomas Friedl betont: „Wenn wir die Klimakrise noch bewältigen wollen, müssen wir alle an einem Strang ziehen. Statt mit dem überfüllten Schulbus oder von den Eltern mit dem Auto in die Schule gebracht zu werden, müssen die Kinder lernen, lieber mit dem Rad in die Schule zu fahren. Das ist für die Jugendlichen kein Verzicht, sondern ein enormer Gewinn. Das lernen sie bei der Bikeline.“

Über 100 Schülerinnen und Schüler und einige Lehrer fahren seit Schulbeginn jeden Tag in die Schule und beweisen, dass ihr Herz für den Klimaschutz schlägt. „Wir müssen schleunigst vom Demonstrieren ins Tun kommen, die Schulen müssen beim Klimaschutz ein Vorbild sein. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“, ist Thomas Friedl überzeugt.

Doch nicht nur die Bikeline sondern auch viele Ausflüge in die nähere Umgebung wurden bei diesem herrlichen Altweibersommer in der ersten Schulwoche organisiert. Die zweite Klasse fuhr mit dem Rad ins Schwimmbad nach Neulengbach und lernte bei einem Stadtrundgang die Sehenswürdigkeiten von Neulengbach kennen, die vierten Klassen wanderten auf den Schöpfl und übernachteten dort. Neben dem Klimaschutz wird ein weiterer Schwerpunkt in diesem Schuljahr die Vorbereitung auf das 50-jährige Schuljubiläum sein. „Seit 1974 werden die Schüler des Laabentals an diesem Standort unterrichtet, zum Schulschluss gibt es eine großartige, mehrtägige Jubiläumsfeier“, so Direktorin Regina Skopeck.