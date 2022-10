„Let‘s fetz“ in der Schule

Unter dem Titel „Let´s fetz“ nahmen acht Schauspielerinnen und Schauspieler der darstellenden Spiel-Gruppe und sechs Musikerinnen und Musiker der Schulband „MitLab“ das Publikum mit auf eine fantastische Reise in die Welt der Jugendlichen. Sie gewährten Einblicke in den Alltag, der von den Erwachsenen nicht immer so wahrgenommen wird. „Wenn die Jugendlichen von ihren Ängsten und Problemen mit den Eltern oder in der Schule erzählen oder singen, geht das schon ganz schön unter die Haut“, meinte eine Besucherin.

Großes Lob gab es auch von den Bürgermeistern Michael Göschlbauer, Hermann Katzensteiner und Jürgen Rummel sowie von Bürgermeisterin Irmgard Schibich, die unter den vielen Gästen begrüßt werden konnten.

Zusätzlich zu den zwei Vorstellungen gab es für die Volksschulen Altlengbach, Innermanzing und Laaben eigene Vormittagsvorstellungen. „Mir hat die Musik besonders gut gefallen“ so ein ganz junger Besucher. Die Kinder waren fasziniert von der Vorstellung und auch vom Schulhaus.

„Ein großer Dank gebührt den Hauptverantwortlichen dieses Erfolges, Thomas und Hannah Koller und natürlich allen, die an der Produktion beteiligt waren. Wir sind sehr stolz auf alle Schülerinnen und Schüler, die eine beeindruckende Show auf die Bühne gezaubert haben“, so Direktorin Regina Skopeck.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.