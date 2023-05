Schülerinnen und Schüler begeisterten bei Rock- und Popkonzert

.





+

Die Schulband der Mittelschule Laabental unter der Leitung von Lehrer Thomas Koller lud zu einem tollen Rock- und Popkonzert in die Aula der Mittelschule Laabental ein. Mit „ The Show must go on“ rockten die jungen, talentierten Schülerinnen und Schüler die Bühne und brachten einen Hit nach dem anderen auf die Bühne. Standing Ovations für diesen tollen Auftritt waren der Lohn dafür.

Die Rockstimmen von Christine Lendl, Miriam Friedl, Jasmin Katzensteiner, Elena Reiter und Maria Kornherr begeisterten. Auch Direktorin Regina Skopeck war beeindruckt: „ Wir haben so viele große Talente und geben ihnen auch die Chance, auf der Bühne zu stehen und hier ihre ersten Erfahrungen zu machen.“

