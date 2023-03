Laabental: Ukrainische Schüler wollen zurück in ihre Heimat

Der 14-jährige Mischa drückt gleich zwei Mal die Schulbank. Von 8 Uhr bis 12 Uhr besucht er die Mittelschule Laabental, danach fährt er in seine Flüchtlingsunterkunft und verfolgt den Onlineunterricht seiner Schule in der Ukraine. So wie ihm ergeht es auch den anderen zehn ukrainischen Flüchtlingskindern, die derzeit an der Mittelschule Laabental unterrichtet werden. Direktorin Regina Skopeck weiß dazu: „Es gibt schon Kinder, die überfordert sind, für viele ist es aber mittlerweile normal. Zu Beginn war bei manchen Kindern Überzeugungsarbeit nötig, dass es wichtig ist, auch hier die Schule zu besuchen, nicht nur jene in der Ukraine via Zoom.“

Der Ukrainekrieg dauert nun bereits ein Jahr. Seit April des Vorjahres kommen Kinder aus der Ukraine in die Mittelschule Laabental. Kinder kommen, andere gingen. Die Kinder werden in der Regelklasse mit Gleichaltrigen unterrichtet. Seit Beginn des zweiten Semesters gibt es nun eine eigene Deutschförderklasse, die von Tanja Eisner und Christine Fuchs betreut wird. „Wir haben einen besonderen Glücksfall, denn wir haben Tanja Eisner. Ohne sie wäre diese Integration der Flüchtlingskinder nicht möglich“, ist Skopeck überzeugt.

Tanja Eisner ist in Kiew geboren und in der Ukraine aufgewachsen. Sie hat aber auch Verwandte in Moskau und kann daher perfekt ukrainisch und russisch. Das Sprachgenie unterrichtet seit zehn Jahren an der Mittelschule Laabental Deutsch und Englisch und ist nun für die ukrainischen Flüchtlingskinder die Anlaufstelle für Probleme. Die Innermanzingerin hat selbst drei Kinder und fühlt mit, wie die Kinder leiden. „Was hat dieser Krieg für einen Sinn?“, fragen sie die Schüler immer wieder. Und die nächste Frage lautet dann: „Wann können wir wieder nach Hause?“, berichtet Eisner. „Deutsch zu lernen hat für die Kinder nicht oberste Priorität, sie wollen zurück zu ihren Eltern, Großeltern, Verwandten und vor allem vermissen sie besonders ihre Haustiere.“

„Ich will endlich meine Katze wiedersehen und sie in die Arme schließen“, hofft Mischa, bald nach Hause zu kommen. Zwar sind die Kinder hier in Sicherheit, leicht ist es für sie aber nicht: „Ich fühle mich noch immer wie eine Fremde“, sagt ein ukrainisches Mädchen im Gespräch mit der NÖN.

Ein anderer Schüler erzählt, dass ihm die Mittelschule Laabental gefällt, auch wenn es noch schwer sei, Anschluss zu finden.

Mischa fügt hinzu: „Sprachen fallen mir leicht. Nur die deutschen Artikel sind schrecklich.“

Aber nicht nur ukrainische Flüchtlinge werden an der Mittelschule Laabental unterrichtet, auch syrische und afghanische Flüchtlingskinder besuchen die Schule. „Die Lehrer leisten unglaubliche Arbeit“, lobt die Direktorin.

