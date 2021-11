Berufspraktische Tage gab es für die Schüler der 4.Klassen der Mittelschule Neulengbach. Die Jugendlichen konnten an drei Tagen in selbstgewählten Betrieben erste Erfahrungen in ihren möglichen Wunschberufen sammeln. Sowohl Schüler als auch Eltern gaben ein sehr positives Feedback.