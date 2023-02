„Herr der Diebe“ in der Schule

Unter der organisatorischen Leitung von Petra Kendler verwandelte sich die Schule für eine Nacht in die Stadt Venedig, Schauplatz des Buches „Der Herr der Diebe“.

Die Schüler kamen als Helden aus dem Buch verkleidet und mussten die Parole aus ihren Einladungen kundtun, um in das Sternenversteck eingelassen zu werden. Im Gepäck hatten sie ihr Buch, das in dieser Nacht fertig gelesen werden sollte. In den Lesepausen wurden Rätsel gelöst, detektivische Nachforschungen betrieben und in alten Karten Schauplätze des Buches studiert. Verkoset wurden italienische Spezialitäten wie Panettone und Cantuccini.

Foto: Mittelschule Neulengbach

