Eine Komposttoilette wurde beim Abenteuer-Spielplatz errichtet. Zum Bericht in der NÖN der Vorwoche hat sich der Verband österreichischer Entsorgungsbetriebe zu Wort gemeldet. Er erklärt, dass es in Österreich verboten ist, Kompost aus menschlichen Fäkalien herzustellen: „Die einzig gesetzlich erlaubte Form der Entsorgung von Fäkalien ist die Klärung in der Kläranlage“, heißt es in dem Mail des VOEB.

„Gibt genaue Vorschriften und strenge Auflagen“

Statt einer Wasserspülung Sägespäne zu verwenden, wie es beim „Öklo“ in Eichgraben der Fall ist, klinge umweltfreundlich, sei es aber nicht, kritisiert der Verband: In der Kläranlage würden die Sägespäne die mechanischen Rechen verstopfen und die ordnungsgemäße Klärung der Fäkalien behindern.

„Um Gesundheitsrisiken zu minimieren und gleichzeitig höchste Standards bei Hygiene und Umweltschutz zu garantieren, gibt es im Bereich mobiler Sanitäranlagen genaue Vorschriften und strenge Auflagen“, hält Gottfried Stark fest. Er ist Geschäftsführer der Stark GmbH, die mit der „Pipibox“ im Bereich mobiler WC-Anlagen tätig ist. „Der sorglose Umgang mit Fäkalien kann äußerst gefährlich sein“, sagt Gottfried Stark.

Niko Bogianzidis ist Geschäftsführer der Firma öKlo GmbH. Er sagt zur Reaktion vom VOEB: „Das ist lächerlich. Wir haben die größte Kundenzufriedenheit, unsere Klos stinken nicht und sind nicht grauslich. Wir werden angegriffen. Aber wir machen nichts Verbotenes.“ Mit der Kompostierung sei man derzeit in der Testphase.

„Wir haben schon 200 Toiletten aufgestellt, und wir lassen uns nicht unterkriegen.“ÖKlo-Chef Niko Bogianzidis

Wie Bogianzidis berichtet, gibt es einen Rechtsstreit: ÖKlo wurde von Stark verklagt und hat in erster Instanz gewonnen. Gegen das Urteil gibt es eine Berufung, jetzt muss das Oberlandesgericht entscheiden. „Herr Stark sieht in uns eine Konkurrenz. Er will uns wehtun“, meint der ÖKlo-Chef. Er gibt sich kämpferisch: „Wir sind ein junges, alternatives Unternehmen. Wir haben schon 200 Toiletten aufgestellt, und wir lassen uns nicht unterkriegen.“

Was sagen die Gemeindeverantwortlichen zu der Angelegenheit? „Es handelt sich hier offenbar um einen Rechtsstreit zwischen zwei Unternehmen, die den mobilen Sanitärbereich abdecken wollen. Unsere Erfahrungen mit Öklo sind jedenfalls bisher sehr gut“, betont Vizebürgermeisterin Elisabeth Götze. Sie hat dieses Projekt für den Spielplatz entdeckt. Im Gemeinderat wurde ein Testbetrieb beschlossen. „Anlass dafür waren zahlreiche Beschwerden über unsere bisherige Toilette, vor allem wegen Geruchsbelästigung“, sagt Götze.

Im Juli wurde das Öklo aufgestellt. „Ich habe mich mehrmals persönlich davon überzeugt, dass es gut funktioniert und alles in Ordnung ist. Außerdem freut es mich, dass ich einige positive Rückmeldungen von Eltern bekommen habe und noch keinerlei Kritik“, ist die Vizebürgermeisterin vom Öklo überzeugt. Nach Abschluss der Testphase im November werde man eine abschließende Beurteilung vornehmen. Sollte sich die Komposttoilette bewähren, sind weitere Standorte, wie zum Beispiel beim Bahnhof, angedacht.

Testphase bis zum November

Und VP-Gemeinderat Georg Ockermüller hält fest: „Die von der Firma ÖKlo angegebenen Vorteile, auch dass der Abfall kompostiert wird, waren schlussendlich der Grund für eine Zustimmung zur Testphase im Gemeinderat. Die Prospekte waren vielversprechend, sehr viele namhafte Referenz-Events waren angeführt.“

Er hält fest, dass nur eine Testphase für eine Saison beschlossen wurde, da die Kosten erheblich höher sind als für ein herkömmliches Mobil-WC. „Es ist immer schwierig solche Entscheidungen zu treffen, da es für den Nutzer keinen wirklichen Unterschied macht.“

Mit den Erkenntnissen aus dem laufenden Rechtsstreit der Entsorgungsfirmen würden die Chancen für den Fortbestand des Öklos in Eichgraben eher nicht so gut stehen, meint Ockermüller.