Die A 1 zwischen Brentenmais und Steinhäusl wird auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die Arbeiten starten am 11. Mai. Dabei wird von Pressbaum bis zum Parkplatz Großram die Spurführung auf der A 1 geändert. Die Anzahl der Fahrspuren bleibt unverändert, die Spuren werden enger und verschwenkt und das Tempo wird auf 80 km/h gesenkt. Im Jahr 2021 wird in einer zweiten Phase bis zum Knoten Steinhäusl ebenfalls mit so einer Spurführung zu rechnen sein.

Begonnen wurde mit den Sanierungen bereits 2019. „Zu einer modernen Autobahn gehören auch umfassende Gewässerschutzeinrichtungen und eine moderne Datenleitung“, sagt Asfinag-Geschäftsführer Andreas Fromm. „Nur so erfüllen wir die Anforderungen der Zukunft nachhaltig. Daher modernisieren wir noch bis Ende des kommenden Jahres weitere rund zehn Kilometer der A 1.“

2020 und 2021 werden unter anderem sieben weitere Gewässerschutzanlagen errichtet, die Brückenentwässerung der beiden großen Talübergänge Pfalzau und Großram saniert sowie sieben neue Videostandorte gebaut. Zusätzlich wird eine Datenleitung inklusive Schalthaus im Knoten Steinhäusl entstehen. Insgesamt 18,8 Millionen Euro investiert die Asfinag heuer und im kommenden Jahr in diese Modernisierung. Den Bauauftrag in Höhe von rund zehn Millionen Euro für die Arbeiten 2020 und 2021 hat die Asfinag an die Strabag AG vergeben.