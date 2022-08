Bluttat in Neulengbach: Eigene Freundin mit Paketmesser gemordet

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

Eine schockierende Nachricht folgte in der Vorwoche der nächsten: Kurz nachdem eine Frau tot in einem Haus in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) gefunden worden war, sorgten Mord und Selbstmord in Neulengbach für Schlagzeilen.

Heuer die 26. mutmaßliche Tötung einer Frau in Österreich

Ein Großaufgebot von Polizei fand sich am späteren Mittwochnachmittag im Zentrum der Stadt ein. Ein Wohnungsinhaber hatte die Einsatzkräfte alarmiert. Als er von der Arbeit nach Hause kam, konnte er von den beiden Neulengbachern, die sich in der Wohnung aufhielten, keine Lebenszeichen wahrnehmen. Er brach die versperrte Tür auf und fand das Paar blutüberströmt im Wohnzimmer liegend vor.

Polizisten der Neulengbacher Dienststelle und Bedienstete des Landeskriminalamtes nahmen die Ermittlungen auf, nachdem der Notarzt nur mehr den Tod der beiden feststellen konnte. „Der 22-Jährige wies Schnittwunden im Bereich der Arme auf und die 20-Jährige hatte eine Schnittverletzung im Bereich des Halses“, heißt es aus der Landespolizeidirektion.

Ausgegangen werde von Mord und Suizid, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Der 22-Jährige aus dem Raum Neulengbach soll die 20-Jährige und dann sich selbst getötet haben. Dafür verwendete er ein Paketmesser, das sichergestellt werden konnte. Noch am Mittwochabend konnte die Spurensicherung abgeschlossen werden. Am nächsten Tag wurden weitere Ermittlungen aufgenommen. Der Tatort wurde gereinigt, die Wohnung freigegeben.

Zutiefst betroffen von der Tat zeigte sich Bürgermeister Jürgen Rummel: „Mein tiefes Mitglied gilt den Angehörigen.“ Rummel denkt aber auch an die Einsatzkräfte: „Für sie ist so ein Einsatz nicht leicht. Das ist nicht ohne.“

Laut APA-Zählung handelt es sich bei der 20-Jährigen heuer bereits um die 26. mutmaßliche Tötung einer Frau in Österreich. In Neulengbach wurde erst vor eineinhalb Jahren eine Frau ermordet. Für Stadträtin Maria Rigler ist der aktuelle Fall ein trauriger Anlass, um wieder auf die breit gestreuten Informationen zu Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen.

Auf der Website der Stadtgemeinde sind Anlaufstellen angeführt: www.neulengbach.gv.at/Gewalt_in_der_Familie_9. Informationsmaterial liegt auch im Rathaus auf.

