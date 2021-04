Mord- und Tatortgruppe des Landeskriminalamts stehen gerade in Neulengbach im Einsatz: In einer Wohnung in der Weinbergstraße wurde eine Frau tot aufgefunden. Laut ersten Informationen dürfte der mutmaßliche Täter festgenommen worden sein. „Derzeit lauten die Ermittlungen und Befragungen“, heißt es aus der Landespolizeidirektion, die noch keine näheren Details über den Tathergang bekanntgeben kann.

Bürgermeister Franz Wohlmuth zeigt sich entsetzt: „Wenn so etwas in unmittelbarer Umgebung vorkommt, ist das nicht ohne. Es ist ein paar Jahre her, dass es in Neulengbach einen Fall dieser Dimension gab.“