Mostkönigin wird gesucht - Bewerbung noch bis 18. September möglich

Einmal im Leben zur Königin gekrönt werden! Jetzt ergibt sich für junge Damen die Chance dazu, denn Niederösterreich ist auf der Suche nach einer Mostkönigin. Mädels, die zwischen 18 und 25 Jahre sind, mit Wissen um die Kultur von Apfel, Birne und Most, sowie ausreichend Zeit, und mit einem eigenen Auto, um an verschiedensten Veranstaltungen teilnehmen zu können, steht eine Kandidatur offen. Die Dame sollte unverheiratet sein und zudem eine Freude am Reden und Besuchen von verschiedenen Festen haben. Die Aufgabe ist ehrenamtlicher Natur, trotzdem gibt es die Möglichkeit einer kleinen Aufwandsentschädigung in Form von einem pauschalen Spritgeld. Für die Auserwählten sind aber letztlich die Erfahrungen und Begegnungen mit prominenten und interessanten Menschen aus Sport, Kultur und Politik während ihrer zweijährigen Amtszeit im Grunde genommen unbezahlbar.

Die neue Mostkönigin wird außerdem von Trachtenmoden Preßl mit einem Original Mostviertler Dirndl neu eingekleidet. Das Casting findet Ende Oktober, im Trachtenhaus Preßl in Amstetten statt. Die Bekanntgabe, wer die Regentschaft für die nächsten zwei Jahre als neue NÖ Mostkönigin inne haben wird, wird bei der „Krönungsfeier“ am 28. November, voraussichtlich in der „Hafnerbar“ in Wieselburg von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf bekannt gegeben.

Die derzeit amtierenden „Hoheiten“ sind Sigrid Huber und Theresa Alkin. Sie sind aufgrund der Pandemie bereits seit Dezember 2020 im Amt. Normalerweise geht die „Regentschaft“ nur über zwei Jahre.

Zusätzlich zur Mostkönigin gibt es auch Mostprinzessinnen. Vor zwölf Jahren war Nicole Stapfer, jetzt Göschelbauer, die regionale Mostprinzessin. Sie war zwei Jahre lang in Sachen Most auf vielen Festen und Veranstaltungen präsent. „Die Mostprinzessinnen sind ebenfalls Repräsentantinnen des Obstmostes, das ist aber eine ganz andere Liga. Sie werden, im Gegensatz zur Königin, die NÖ-weit agiert, gebietsweise ausgeschrieben und gekrönt und sind für ihre Region zuständig und unterwegs“, stellt Andreas Ennser auf Anfrage der NÖN klar. In der Region Wienerwald ist dafür die Landjugend, gemeinsam mit der Fachschule Pyhra und der Obstmostgemeinschaft Alpenvorland zuständig.

Zur Teilnahme an der Wahl zur Mostkönigin im Oktober ist eine Anmeldung bis spätestens am Montag 18. September erforderlich. Nach erfolgter Anmeldung erhalten alle Damen genauere sowie fachliche Informationen zugesandt.

Es besteht auch die Möglichkeit eines kurzen Informationsgesprächs in Amstetten vor dem geplanten Casting-Termin. Ansprechpartner dafür ist Andreas Ennser, Geschäftsführer der Landwirtschaftskammer Amstetten, unter 05/025922303 beziehungsweise unter: 0664/6025922303, oder per Mail unter andreas.ennser@amstetten.lk-noe.at, wohin auch die Bewerbungen ab sofort zu richten sind. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.mostheurige.com unter dem Link „Mostkönigin“.