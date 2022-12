Bücherei Kirchstetten: Schartmüller folgt Radl als Leiterin nach

Mit Jahresbeginn wird Nicole Schartmüller neue Leiterin der Bücherei Kirchstetten. Sie folgt Theresia Radl nach, die, wie berichtet, in die Stadtbücherei St. Pölten wechselte.

Nicole Schartmüller ist seit 2016 ehrenamtlich in der Bücherei tätig. „Ich war mit meinen beiden Kindern immer dort und bei einem Besuch hat mich Theresia Radl angesprochen und gefragt, ob ich nicht mitarbeiten möchte“, erzählt die Totzenbacherin. Sie hat dann große Freude an der Tätigkeit in der Bücherei entwickelt. „Ich habe gerne Kontakt mit Menschen“, so Schartmüller.

Besonderen Spaß bereitet ihr für jeden Kunden das richtige Buch zu finden. „Meistens kennt man die – hauptsächlich – Kundinnen und weiß, was sie gerne lesen. Ich versuche dann, etwas Passendes auszuwählen und gebe – wenn gewünscht – Empfehlungen ab“, so Schartmüller.

„Vor allem die jüngeren sind schwer zu motivieren. Da müsste man wahrscheinlich Freibier anbieten.“ Schartmüller, schmunzelnd

Sie selbst liest für ihr Leben gern und hat das auch ihren Kindern vermittelt. „Jetzt sind sie zwar in der Pubertät und das Interesse fürs Lesen ist etwas gesunken, aber ich hoffe, die Leidenschaft kehrt im Erwachsenenalter zurück.“

Auch bei den Kundinnen sei es so, dass viele im Kindesalter zum Bücherausleihen kommen und dann erst wieder im Erwachsenenalter das Lesen für sich entdecken. Schade findet es die Totzenbacherin, dass kaum Männer in die Bücherei kommen. „Vor allem die jüngeren sind schwer zu motivieren. Da müsste man wahrscheinlich Freibier anbieten“, schmunzelt sie.

Bei der Generation 60 plus würden hingegen Männer und Frauen gleichermaßen am Lesen interessiert sein. Auf den Erwachsenensektor will die neue Leiterin künftig auch den Fokus legen, geplant ist ein Glücksworkshop mit dem Titel „Anleitung zum Glücklichsein“. Beibehalten werden sollen die erfolgreichen Veranstaltungen, wie der Pflanzenmarkt und das beliebte Kinderprogramm.

Schartmüller hat übrigens auch ihren eigenen Blog „selbst gemacht“. Hier teilt sie beispielsweise Rezepte und Basteleien.

