Beim Sommerfestival im Schloss Kittsee ist heuer „Die Hochzeit des Figaro“ zu sehen. Mit dabei ist der Eichgrabener Flo Stanek: „Ich schreibe für Kittsee die Textfassung und spiele den Erzähler.“ Es werde eine „Hochzeit des Figaro“ auf ganz neue Art, macht er auf die Vorstellungen neugierig.

Premiere ist am 5. Juli. Der Autor, Darsteller und Kabarettist Flo Stanek wurde beauftragt, die Rezitative in humorvolle und aktuelle Dialoge umzuarbeiten, wodurch das Sommerfestival nun mit einer eigenen und topaktuellen Fassung der Oper aufwarten kann. Er wird auch als Erzähler fungieren.

Flo Stanek, der aus Eichgraben stammt, absolvierte seine Ausbildung unter anderem an der École de Théatre Jacques Lecoq in Paris, am Konservatorium Wien, an der Akademie für Poesie und Musik sowie bei Rainer Rapottnig und Rainhard Micko (Jazzklavier). Seit dem Jahr 2008 ist er auf zahlreichen Musical- und Operettenbühnen in Österreich, Deutschland und Frankreich zu sehen. Als Kabarettist begeistert er ein breites Publikum in Wien, Graz, Berlin, Mainz und Shanghai.

2016 machte er im ORF als Sketchautor bei Kalahari Gemsen auf sich aufmerksam, 2017 begeisterte er als „Gestiefelter Kater“ Kinder und Erwachsene in der Oper Graz, wo er derzeit für Ragtime auf der Bühne steht. „Zu dem Engagement in Kittsee bin ich über den Regisseur Dominik am Zehnhoff Söns gekommen. Wir haben zuvor bereits bei Cinderella zusammengearbeitet, der Uraufführung der Oper des 12-jährigen Wunderkinds Alma Deutscher“, berichtet Flo Stanek. Derzeit wohnt er in Wien, reist aber viel herum.

Viele Pläne für den Herbst

Auch Pläne für den Herbst gibt es schon: „Die nächsten Aufgaben führen mich wieder an die Oper Graz für eine Uraufführung sowie an das Opernhaus Chemnitz für „Emil und die Detektive“, so Stanek. Er hat kürzlich erfahren, dass das von ihm und seinem Komponisten Sebastian Brandmeir verfasste Musical „Die fürchterlichen Fünf“ in das Finale des Autorenwettbewerbs des Münchner Gärtnerplatztheaters geschafft hat. Das Finale findet am 28. Juli statt.