Vermehrt Vandalen in Neulengbach am Werk .

Mehrmals wurden in den vergangenen Wochen in Neulengbach Müllcontainer umgeschmissen. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben vermutlich zwei junge Männer einen Glascontainer in der Nähe des Kindergartens Großweinberg über die Böschung in den Anzbach geschmissen.