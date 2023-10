„Prometheus goes Pink Floyd“ in Neulengbach beeindruckte

Bei dem Projekt „Prometheus goes Pink Floyd“ verschmilzt die Musik von Pink Floyd „Dark Side of the Moon“ mit Bildern unserer Erde und wird verbunden mit szenischen Dialogen zwischen Hera und Zeus. Christa Berger hat getextet und ist auch in die Rolle der Hera geschlüpft, der Zeus wird von Fritz Weinauer verkörpert.

Wer oder was verbindet zwei so gegensätzliche Themen wie Pink Floyd und die Prometheus-Mythologie? Fritz Weinauer, Pink Floyd-Fan der ersten Stunde und Reise- und Kunstfotograf wollte schon immer seine Bilder zu seinem Lieblingsalbum „The Dark Side Of The Moon" zeigen. Er erzählt, dass ihn ein Konzert von Beethovens „Die Geschöpfe des Prometheus" zu dieser Geschichte der griechischen Mythologie inspirierten: „Prometheus gilt darin als der Schöpfer der Menschen.“

In dieser nun vorgestellten reloaded Fassung stammen werden Bilder von Fritz Weinauer mit der Musik von Pink Floyd hinterlegt. Alle Songs dieses Albums sind in die Handlung integriert. Die bekanntesten davon sind „Time“ und „Money“. Christa Berger hat nun zeitgemäße Texte dazu verfasst, die sie gemeinsam mit ihrem Bühnenpartner Fritz Weinauer eindrucksvoll an einem Abend und einem Nachmittag einem sehr interessierten Publikum näherbrachte. Gemeinsam mit ihrem Göttergatten Zeus begibt sich Hera dabei auf eine Reise auf die Erde, um das Treiben der Menschen zu beobachten und die Fehler der heutigen Zeit zu beleuchten. Das Resümee der Geschichte: Die Hoffnung muss weiterleben und Friede sollte auf der so wunderschön bunten Erde wieder Einzug halten.

Passend zu diesem spannenden Thema stellte Gerhard Breitenecker mit einer Auswahl seiner Bilder, die speziell auf die Veranstaltung abgestimmt wurden, eine beachtliche Galerie zusammen: Menschenporträts, die Schönheiten der Natur und des Universums sowie die Vielfalt einfacher Strukturen.

Mit der Bildsprache von Gerhard Breitenecker, der Multivision von Fritz Weinauer und der Textsprache von Christa Tschelsie Berger wurde ein multimediales Projekt geschaffen, das wunderbar unsere heutige Lebensweise widerspiegelt und von den Besucherinnen und Besuchern begeistert angenommen wurde.

„Die Zusammenstellung von Bildern und Musik stimmt mich sehr nachdenklich und ist sehr zutreffend für unsere Zeit und trotzdem pointiert und humorvoll dargestellt“, so einer der Zuseher.