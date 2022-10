„Let’s fetz“ in der Schule: Letzte Vorbereitungen laufen

Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die zwischen 11 und 14 Jahre alt sind, trifft sich regelmäßig, um gemeinsam zu tanzen und Spaß zu haben – bis ein Mädchen aufgrund seiner schulischen Leistungen nicht mehr kommen darf. . . Seit fast einem Jahr probt das achtköpfige Ensemble an dem humorvollen und gleichzeitig zum Denken anregenden Musical „Let’s fetz“. Schließlich muss nicht nur Theater gespielt, sondern auch live gesungen und getanzt werden.

Um die Choreografien kümmert sich die Tochter von Autor und Regisseur Thomas Koller. Die angehende Lehrerin Hannah Koller war bei der Uraufführung vor genau 10 Jahren selbst im Ensemble und hat schon damals die Tänze choreografiert. „Im Hintergrund zu arbeiten ist eine interessante Erfahrung, die ebenfalls viel Spaß macht“, schwärmt die 23-Jährige, die noch im August beim Sommertheater in der Kulturherberge Schloss Totzenbach selbst auf der Bühne gestanden ist.

Die Musik wird ebenfalls live auf der Bühne gespielt. Dafür ist MitLab, die Schulband der Mittelschule, verantwortlich. Und auch Ton- und Lichttechnik werden ausnahmslos von Schülerinnen und Schülern übernommen, was Direktorin Regina Skopeck sehr freut: „Es ist uns immer ein großes Anliegen, die Kreativität und Selbstständigkeit unsere Schülerinnen und Schülern zu fördern. Dieses Musical ist wieder ein wunderbares Beispiel dafür, was in unseren Kindern steckt.“

Gespielt wird am Mittwoch, 19. Oktober, und am Donnerstag, 20. Oktober, jeweils um 19 Uhr in der Aula der Mittelschule Laabental. Es ist freie Platzwahl, der Eintritt ist frei.

