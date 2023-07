Das viele Proben der Maria Anzbacher hat sich gelohnt

Das Musical-Konzertin Maria Anzbach begeisterte 400 Besucher in der Mühle. Wie berichtet sorgten Kirchenchor, Orchester und Jugendband der Musikschule für ein abwechslungsreiches Programm.

Chordirektor Erich Schwab zieht im NÖN-Gespräch Bilanz. Er berichtet, dass mit den Proben schon 2019 begonnen wurde. „In der Zeit der Pandemie ging es eingeschränkt wöchentlich weiter. Im heurigen Jahr gab es vier ganztägige Extraproben.

Auf die Frage, was ihn und die Chormitglieder an so einem großen Konzert zusätzlich zu den anderen Chor Auftritten besonders begeistert, antwortet der Chordirektor: „Musical ist ein ganz besonderes Genre, in dem sich alle Generationen wiederfinden können, emotional und musikalisch. Außerhalb der Kirche zu musizieren ist eine wichtige Tätigkeit mit der wir andere Zielgruppen als sonst erreichen können. Wir sind näher an der Zuhörerschaft und haben dabei auch ungewöhnliche musikalische Herausforderungen zu bewältigen.“

Die Zusammenarbeit mit den Musikern der Musikschule hat gut geklappt. Erich Schwab und Musikschuldirektorin Iris Trefalt kennen einander seit vielen Jahren: „Wir haben schon mehrere geistliche und weltliche Projekte miteinander verwirklicht. Das gegenseitige Vertrauen war auch diesmal sofort wieder vorhanden, sodass die Zusammenarbeit mit den Musikerinnen und Musikern wertschätzend, problemlos und voller Begeisterung war.“

Der Kirchenchor probt einmal wöchentlich, Dienstag abends von 19.30 bis 21.30 Uhr. Im heurigen Jahr hatte der Chor 44 Proben und 21 Einsätze. Zurzeit hat der Chor 40 Mitglieder im Alter zwischen 17 und 79 Jahren. Die über Fünfzigjährigen sind in der Mehrzahl. „In den letzten Monaten sind erfreulicherweise einige Jüngere zu uns gekommen“, so Schwab.

Hat er schon Pläne für die Zukunft? „Ja, das Kirchenjahr mit interessanten geistlichen Werken zu bereichern, das diesjährige Adventkonzert am Samstag, 2.Dezember mit traditionellen Liedern zu gestalten und neue Musicalarrangements zu erarbeiten.“