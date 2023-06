Pressbaumer Chorkinder überzeugten mit „Kwela Kwela“

Am Donnerstag und am Freitag ging es im Sacre Coeur Pressbaum hoch her: Nach monatelangen Proben führten die Chorkinder der Volksschule ihr Stück "Kwela Kwela" auf. Der Veranstaltungssaal war gesteckt voll mit Besuchern und Besucherinnen, als die Kinder, in Gestalt von Löwen, Tiger, Krokodilen, Zebras, Paradiesvögeln, Elefanten, Leoparden, Geistern beziehungsweise Hasen und weiser Mann auftraten. Direktorin Doris Gattermeyer war stolz auf ihre jungen Schauspielerinnen und Schauspieler, sie dankte allen Müttern und Vätern, die tatkräftig bei der Gestaltung des Bühnenbildes und Ausstattung mitgewirkt hatten, sowie den beiden jungen Männern, die für Licht und Ton zuständig waren. Jedes der mitwirkenden Kinder bekam von der Direktorin ein Überraschungsei. Vom Publikum gab es viel Applaus für die tolle Aufführung und auch eine Aufforderung für eine Zugabe.