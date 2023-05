Musik im Laabental Musikschülerinnen und Musikschüler spielten „draußen“

Lesezeit: 2 Min EK Ernst Klement

Die Musikschüler Niklas Eisner, Alissa Hehal und Katharina Kristl bei ihrem Auftritt im Cafe Mancini. Foto: Ernst Klement

Die Musikschule unter Leiterin Agnes Zehetner ging im Rahmen der Tage der NÖ Musikschulen diesmal neue Wege und besuchte mit ihren Musikschülerinnen und Musikschülern die Gastronomie im Laabental, um mit ihrer Musik noch näher bei der Bevölkerung zu sein und damit auch einen kleinen Einblick in die Arbeit der Musikschule zu geben. Kleine Konzerte gab es auch in der Mittelschule Laabental, in der Volksschule Laaben.