Neulengbacher Pfarrfest begeisterte Jung und Alt

Das Neulengbacher Pfarrfest ging am Sonntag über die Bühne. Mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche wurde das Pfarrfest in Neulengbach gestartet. Das „Junge Ensemble Neulengbach“ unter der Leitung von Clemens Holzbauer, begeisterte die Messbesucher.

Holzbauer hatte für diesen besonderen Anlass auch eigene Arrangements und Chorsätze verfasst. Im Anschluss wurde für die vielen Gäste gegrillt und ein reichhaltiges Mehlspeisenbuffet stand den Besuchern zur Verfügung. Die "Eine-Welt-Gruppe" öffnete den Weltladen und veranstaltete eine Tombola. Für die Kleinsten gab es ein tolles Kinderprogramm.

