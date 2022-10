Musik, Tanz, Glücksrad und Tombola beim Oktoberfest

Tolle Stimmung herrschte am Samstag beim Oktoberfest des Kameradschaftsbundes im Hotel Steinberger in Altlengbach. Die Gruppe „Alpenvorlandpower“ sorgte für die Musik, der Saal war in den bayrischen Farben geschmückt. Den Bieranstich nahmen Obmann Hannes Nolz, Bürgermeister Michael Göschelbauer und Hotelchef Johann Steinberger vor, Bierinseln und Weißwurststände waren für die Gäste vorbereitet. Ebenso gab es eine Tombola und ein Glücksrad. Auch Alois Goiser war unter den vielen Gästen.

