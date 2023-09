Standing Ovations für Conchita Wurst in Eichgraben

Der Verein für Kunst und Kultur Eichgraben lud am Sonntag zu einem besonderen kulturellen Leckerbissen in die Galerie: Tom Neuwirth, alias Conchita Wurst, präsentierte sein neuestes Programm in Eichgraben. „Frau Thomas & Herr Martin” ist eine neu gegründete Formation von Tom Neuwirth und Martin Zerza, die gemeinsam mit ihrer Band „die Pralinen“ auftreten. Das Repertoire der Gruppe um die beiden Front-Sänger – eben Frau Thomas und Herr Martin – erstreckt sich von eigenen Songs bis hin zu kurios-humorvollem Liedgut und unkonventionellem Wiener Chanson, wobei die Gaudi im Vordergrund steht. Frau Thomas und Herr Martin gewährten dem Publikum mit ihrer Performance auch tiefe Einblicke in ihr Leben und ihre Gefühlswelt. Die Kombination aus professioneller musikalischer Darbietung und lockerem Schmäh begeisterte die Gäste im vollbesetzten Saal in der Galerie. Für die Künstler gab es Standing Ovations, was diese mit einigen Zugaben quittierten.

Stephan Bruckmeier freute sich über einen erfolgreichen Abend und sorgte auch für das leibliche Wohl der Besucher.