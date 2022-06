Andreas Nebosis' Schallplatte ist endlich fertig

Werbung

Fast ein halbes Jahr musste Andreas Nebosis warten, bis sein jüngstes Album „Das Weite suchen“ auf Vinyl herausgekommen ist. Die lange Wartezeit hängt damit zusammen, dass die Nachfrage nach Langspielplatten gestiegen, die Zahl der Presswerke aber schon vor Jahren gesunken ist. Dazu kommt, dass PVC, der Rohstoff für Vinyl-Schallplatten, knapp ist.

Dass er jetzt endlich die „gute alte Langspielplatte“ mit seinen Liedern in Händen halten kann, möchte Andreas Nebosis feiern: Er lädt am 2. Juli zu einen Konzert auf der Waldbühne in Tausendblum ein.

„Es ist eine bewusstere Auseinandersetzung mit der Musik, man muss nach zirka 20 Minuten die Platte umdrehen und die Reihenfolge der Lieder ist fix.“

„Das Weite suchen“ ist als CD, Download oder im Stream erhältlich. Warum musste es auch Vinyl sein? „Ich bin mit Vinyl aufgewachsen. Die Schallplattengeschäfte in Wien waren für mich magisch, und einen Großteil meines Taschengeldes habe ich dort gelassen. Es ist eine bewusstere Auseinandersetzung mit der Musik, man muss nach zirka 20 Minuten die Platte umdrehen und die Reihenfolge der Lieder ist fix“, schildert Andreas Nebosis.

Und man habe etwas in der Hand, das viele Jahre Bestand hat: „Zum Beispiel gibt es die Schellacks der Saloncapelle Nebosis von 1905 im Tonarchiv noch immer, und sie funktionieren nach mehr als 120 Jahren“, so der Tausendblumer.

Die CD verliert immer mehr an Bedeutung. „Das jüngere Publikum hört das Album auf Spotify, mache kaufen die Songs als mp3 Download.“ Außerdem kann man das Album auch gratis auf der Website www.nebosis.at anhören.

Auf die Frage, ob er aktuell an neuen Liedern schreibt, antwortet Andreas Nebosis: „Ich schreibe immer an neuen Liedern, bei der Arbeit an einem neuen Album ist dann meist Pause.“

Manchmal gibt es Durststrecken, dann gibt es wieder sehr kreative Phasen. „Die Covid-Krise war für mich eher ein Kreativitätskiller“, so Andreas Nebosis. Wer ihn live hören will, sollte das Konzert nicht verpassen, denn danach ist der Künstler wieder im Ausland, um weiter zu arbeiten.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.