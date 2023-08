Neulengbacher Kinderärztin geht in Pension

26 Jahre war Elisabeth Forstenpointner als Kinderärztin in Neulengbach tätig. Jetzt verabschiedet sie sich in den Ruhestand. Die Übernahme ihrer Ordination in der Wienerstraße 21 hat sie gut vorbereitet. „Meine Nachfolgerin Frau Dr. Gudrun Groher-Tögel kenne ich seit vielen Jahren aus einer sehr guten Zusammenarbeit an der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin des Klinikums St. Pölten und sie hat mich bereits seit sieben Jahren hier in der Ordination immer wieder vertreten", berichtet Elisabeth Forstenpointner.Die Medizinerin hat in Neulengbach Pionierarbeit bei der Betreuung von schwangeren Frauen und ihren Kindern geleistet: Vor 26 Jahren gab es in dem Haus in der Wienerstraße schon die gynäkologische Ordination des Arztes Herbert Katzensteiner und es bestand von Anfang an eine rege Kooperation. „Dadurch, dass es mir gelungen ist, die von mir sehr geschätzte Hebamme Magister Gunda Gutscher und auch Frau Doktor Burger-Lee ins Boot zu holen, hat sich tatsächlich ein kleines Zentrum für werdende Mütter und ihre Kindern entwickelt", freut sich Forstenpointner. Für viele zugezogene Familien war das regelmäßige Babytreffen auch eine Gelegenheit, soziale Kontakte zu knüpfen. Das Mutter-Kind Zentrum hatte zwar nie einen Namen, war aber sicherlich ein Vorreiter für die heutigen Modelle von interdisziplinärer medizinischer Versorgung. Elisabeth Forstenpointner ist überzeugte Schulmedizinerin. „Leitlinien waren für mich aber nie in Stein gemeißelt, für individuelle und auch alternative Zugänge war ich immer zugänglich", hält sie fest. Wichtig sei die Gesamtzufriedenheit der Patientinnen und Patienten.Ihre Tätigkeit als Kinderärztin in der Wienerstraße sei immer herausfordernd gewesen: „Es war aber auch genau das, was ich immer tun wollte. Das Vertrauen vieler Eltern in meine fachliche und persönliche Kompetenz hat mir viel Kraft für meine Arbeit gegeben. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken."Elisabeth Forstenpointner war nicht nur als Wahlärztin für Kinder- und Jugendheilkunde in Neulengbach tätig. 30 Jahre - bis 2019 - war sie Oberärztin an der Kinderabteilung im Klinikum St. Pölten. Auf die Frage, was die größte Herausforderung in ihrer beruflichen Laufbahn war, antwortet Elisabeth Forstenpointner: „Das waren schwerst erkrankte Kinder, die dann auch verstorben sind. Die Begleitung der Eltern war in solchen Situationen auch für mich eine emotionale Belastung." Extrem schwierig sei auch die Corona-Pandemie gewesen. „Die Zeit war für alle herausfordernd. Durch Krisenzeiten muss man durchtauchen. Unsere Ordination ist zum Glück sehr groß. Wir konnten in den drei Räumen gut isolieren."Was ist das Schöne an dem Beruf? „Wenn Kinder gesund werden und wenn Eltern zufrieden sind", so die Fachärztin. Sie hat jetzt vor ihrer Pensionierung einen Brief an die Patienten geschrieben und ihnen mitgeteilt, dass sie die Ordination übergibt. „Ich habe ganz viele persönliche Rückmeldungen bekommen, dass sich die Menschen gut aufgehoben und verstanden gefühlt haben. Das freut mich schon sehr."Das Engagement der Neulengbacher Kinderärztin wurde auch von der Stadtgemeinde Neulengbach gewürdigt.“Elisabeth Forstenpointner hat tolle Arbeit geleistet und ein Eltern-Kind-Zentrum in Neulengbach etabliert", betont Bürgermeister Jürgen Rummel. Er dankte der Ärztin für ihren jahrelangen Einsatz, wünschte ihr alles Gute für die Pension und begrüßte ihre Nachfolgerin Gudrun Groher-Tögel. „Ich bin sehr froh, dass es einen fließenden Übergang gibt. Das ist nicht selbstverständlich. Auch die Suche nach Wahlärzten ist nicht einfach. Aber Frau Doktor Forstenpointner hat sich erfolgreich um die Nachfolge bemüht."