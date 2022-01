Hang in Brand-Laaben muss gesichert werden

Mit einem herausfordernden Projekt startet die Gemeinde ins nächste Jahr: Der Hang gegenüber vom ehemaligen Hotel zur Post muss neu gesichert werden. Ein Netz aus robusten Stahlseilen verhindert derzeit, dass große Felsbrocken auf den Radwegabschnitt fallen.

Derzeit herrscht zwar noch nicht Gefahr im Verzug, nach Begutachtungen von Geologen und Experten zeigt sich aber, dass diese Brocken bald abgetragen werden müssen, informiert ÖVP-Bürgermeister Hermann Katzensteiner.

Brücke als Überlegung zur Umfahrung

Eine erste Kostenschätzung für die Sanierung betrug 250.000 Euro. Laut Katzensteiner werde die Gemeinde 60.000 Euro der Kosten übernehmen, der Rest soll durch Förderungen abgedeckt werden. „Der Hang muss aber noch einmal begutachtet werden. Da haben wir im Jänner einen Termin“, berichtet der Ortschef.

Neben der Sicherung des Hanges gebe es noch Überlegungen, dass die Bürger die Gefahrenstelle über eine Brücke umfahren könnten. Die letzte Variante wäre den Hang und damit auch den Weg abzusperren. „Das will aber niemand. Die Sanierung ist die Variante, die wir umsetzen wollen“, sagt Katzensteiner.

Radweg-Projekt wird trotzdem forciert

Trotz der Kosten für die Hangsicherung will die Gemeinde im nächsten Jahr auch die Verlängerung des Radwegs in die Klamm in Angriff nehmen. „Das ist nicht nur von mir ein Herzensprojekt, sondern vom ganzen Gemeinderat“, sagt Katzensteiner.

Veranschlagt wurde eine erste Etappe der Verlängerung mit 100.000 Euro. „Wir haben beides im Budget“, so der Bürgermeister. Ob sich die Hangsicherung und der Radweg auch zeitlich umsetzen lassen, sei aber noch offen.