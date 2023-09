Straße zwischen Kirchstetten und Kasten wieder befahrbar

Zu einer Hangrutschung kam es Mitte Mai aufgrund starken Regens. Die Verbindungsstraße von Kirchstetten nach Kasten musste gesperrt werden. Ein Teil der Hinterholzstraße war abgebrochen, eine Sanierung war erforderlich.

„Die Straße ist wieder geöffnet“, berichtet jetzt Bürgermeister Josef Friedl. Durch einen Grundstückstausch konnte die Straße auf einer Länge von rund 70 Metern um einige Meter in Richtung Hang verlegt werden. Die Sanierung des bestehenden Weges hätte keine hundertprozentige Sicherheit gebracht, so Friedl. Auf dem neuen Abschnitt sei eine bessere Stabilsierung gegeben. Außerdem hat sich die Gemeinde Kirchstetten durch die Verlegung einiges an Geld erspart. „Die Sanierung der alten Trasse hätte rund 100.000 Euro gekostet“, heißt es seitens der Gemeinde. Die jetzt umgesetzte Lösung ist wesentlich kostengünstiger. Rund 16.000 Euro investiert die Gemeinde.