Einige Schulen haben den 7. Dezember als schulautonomen Tag gewählt und starteten erst am Mittwoch, so wie die Volksschule Kirchstetten. Direktorin Michaela Gastecker freut sich, dass wieder reger Betrieb im Schulhaus herrscht. Sicherheit steht bei ihr – und natürlich auch in allen anderen Schulen – an oberster Stelle, dafür ist in Kirchstetten gut gesorgt: „In den zweiten, dritten und vierten Klassen bekommt jedes Kind seinen eigenen Tisch.“ Damit können die Abstände gut eingehalten werden. In der ersten Klasse sei es leider platzmäßig nicht möglich gewesen. Uralte Tische, die im Keller der Schule aufbewahrt waren, kommen nun wieder zum Einsatz. Masken müssen die Schüler nur dann tragen, wenn sie ihren Platz verlassen und im Schulgebäude unterwegs sind, so wie es bereits im Herbst war. „Das funktioniert sehr gut“, weiß Gastecker.

In der Mittelschule hingegen muss der Mund-Nasen-Schutz nun auch während des Unterrichts getragen werden. „Es ist geplant, dass die Schüler mit den Lehrern regelmäßig rausgehen und Maskenpausen einzulegen, um durchatmen zu können“, erklärt dazu Eichgrabens Mittelschul-Direktor Helmut Peter.

„Es sind jetzt noch elf Tage bis zu den Weihnachtsferien, die werden wir so gut es geht meistern.“ Singen werde weiterhin nicht möglich sein, auch Turnunterricht in der Halle werde weiterhin nicht stattfinden. „Wenn, dann werden die Schüler hinausgehen und sich bewegen. Im Oktober und November waren sie auch viel draußen“ so Peter, der froh ist, dass wieder Präsenzunterricht stattfinden kann. Aber auch das Distance Learning habe gut funktioniert. Die Schüler hatten zu festgelegten Zeiten Video-Unterricht mit ihren Lehrern, ein Stundenplan wurde dafür vor dem Lockdown ausgegeben. Dabei habe man versucht, keinen Frontalunterricht zu machen, sondern so gut es ging, den Unterricht wie in der Schule so lebendig wie möglich zu gestalten. „So war auch soziale Interaktion möglich“, so Peter.

Gut gelaufen ist das Distance Learning auch im BORG Neulengbach, die Oberstufen-Schüler sind bereits seit Anfang November zu Hause, sie wurden schon vor den Pflichtschulen in den Heimunterricht geschickt. Am Mittwoch ging es nach dem verlängerten Wochenende aber für die Maturaklassen wieder los. „Ich bin froh, dass es diese Möglichkeit gibt, da sich die Schüler so besser vorbereiten können“, sagt Direktor Erich Gabler. Obwohl der Online-Unterricht gut funktioniert habe, könne er den Präsenzunterricht nicht ersetzen. Die übrigen Schüler werden für Prüfungen, Tests und Schularbeiten in die Schulen kommen, dafür wurde der Turnsaal adaptiert, in dem ein Tisch für jeden Schüler aufgestellt wurde, damit die Abstände eingehalten werden können. „Es soll eine gesicherte Beurteilung erfolgen. Die Schüler sollen ja die Chance bekommen, zu zeigen, was sie können“, so Gabler.