„Die Rettung ist in den vergangenen Tagen auffällig oft mit Blaulicht unterwegs“, stellt eine NÖN-Leserin fest und fragt sich, ob es vielleicht Probleme nach Corona-Impfungen gibt und deshalb das Rote Kreuz ausrücken muss.

Die NÖN hat beim Roten Kreuz nachgefragt. Dort ist zu erfahren: Bei der Auswertung der Statistik sei kein direkter Zusammenhang zwischen Impfung und Steigerung von Rettungseinsätze festzustellen, diese seien sogar rückläufig, und zwar um 21 Prozent.

Von Mai bis Juli wurden heuer 498 Rettungseinsätze und 2.207 Krankentransporte durchgeführt. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 631 Rettungseinsätze und 2.022 Krankentransporte.

In Summe waren die Rettungsautos im Vergleich zur Vorjahresperiode 52 Mal öfter unterwegs, bedingt durch die Steigerung der Krankentransporte: Während der Lockdowns wurden ja nur die wichtigsten Untersuchungen und Behandlungen in den Ambulanzen durchgeführt. Jetzt laufen die Krankentransporte wieder im normalen Bereich, so die Info aus der Rot-Kreuz-Bezirksstelle.

„Das könnte das subjektive Gefühl zulassen, dass wieder mehr Rettungsfahrzeuge im Raum Neulengbach unterwegs sind“, meint Daniel Rauchecker vom Roten Kreuz.