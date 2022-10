Ein Schicksal, das bewegt: Benefiz-Veranstaltung in Innermanzing

„Ich bin sprachlos über so viel Mitgefühl und Unterstützung“, sagt Peter Klammer am Sonntag mit Tränen in den Augen. Denn bei der Benefizveranstaltung, die seine Freunde des FC Innermanzing veranstalteten, war viel los.

Das Schicksal von Peter Klammer bewegt alle. Der Familienvater hatte einen schweren Motorradunfall, wodurch sein Leben eingeschränkt ist. Seine Freunde vom FC organisierten eine Benefizveranstaltung.

Gestartet wurde mit dem Fußballspiel des FC Innermanzing gegen den SV Karlstetten/Neidling, denn von Neidling stammt Peter Klammer ab. Die Liebe verschlug ihn nach Innermanzing, wo er mit seiner Gattin Conny wohnt. Den Anstoß zum Fußballspiel nahm Rapid-Legende Andreas Dober vor, dem das Schicksal von Peter Klammer ebenfalls nahe geht: „Da komme ich gerne.“

Für Freund reaktiviert Andi Dober beim Benefizspiel des FC Innermanzing

Nach dem Fußballspiel kam der große Auftritt der Cheerleaders der Mittelschule Neulengbach. Klammers Tochter Mia ist in der Gruppe dabei, die Leiterin Andrea Gahlleitner lebt in Innermanzing. „Meine Girls wollten unbedingt bei dieser Benefizveranstaltung für den Vater von Mia auftreten“, erzählt die Pädagogin. Die spektakuläre Show der Cheerleaders war einer der Höhepunkte des Events.

Später sorgten an diesem herrlichen Altweibersommertag die Laabner Markus und Michael Mühlbauer mit ihrer Ziehharmonika für Stimmung. Die Mitglieder des FC servierten Grillspezialitäten.

Eine Tombola rundete die Benefizveranstaltung ab. Auch Bürgermeisterin Irmgard Schibich war überwältigt von dieser Stimmung und gratulierte dem Obmann Daniel Krapfenbauer zu dieser Veranstaltung.

