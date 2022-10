Neulengbacher Senioren reisten „wie zu Kaisers Zeiten“

Am Zielort wurden die Reisenden von der Blasmusikkapelle empfangen, danach ging es ab ins Hotel Istra, welches direkt am Meeresstrand liegt.

Gemütlich ging es in 15 Stunden Fahrtzeit ans Meer nach Kroatien. Foto: Eduard Riedl

In den vier Tagen in der Kaiserstadt Opatija war ein umfangreiches Programm zu absolvieren: Reiseführerinnen erklärten die Geschichte der Stadt und des Landes Kroatien.

Historische Bauten und Kirchen wurden besichtigt, es ging per Bus an die Küste in Rijeka und es gab eine Schifffahrt entlang der Küste. Auch die „kleinste Stadt der Welt“ mit 30 Einwohnern, wurde besucht, sowie die Insel Krk. Dann ging‘s wieder zurück in die Heimat.

