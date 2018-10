Groß war die Aufregung Mitte September, als von einem Feld in Asperhofen ein Traktor gestohlen worden war. Diebe hatten – wie berichtet – das 60.000-Euro-Gefährt vermutlich auf ein Fahrzeug verladen und suchten das Weite. Der Diebstahl ließ auch einen Landwirt in Habersdorf nicht unberührt. Kurzerhand entschloss er sich, seinen Traktor mit einer Alarmsicherung auszustatten, um einen derartigen Diebstahl verhindern zu können.

Asperhofen Traktor wurde vom Feld gestohlen

Und die Investition dürfte sich wohl ausgezahlt haben. In der Nacht auf Montag der Vorwoche dürften es Diebe auf seinen Traktor abgesehen haben. Mitten in der Nacht schlug plötzlich zwei Mal der Alarm an, auch der Hund bellte.

Als der Mann Nachschau hielt, konnte er allerdings niemanden mehr sehen – außer seinen Traktor, der stand glücklicherweise noch an der Stelle, an der er ihn abgestellt hatte. Am nächsten Morgen informierte er die Polizei.