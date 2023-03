Freude über Buchpatenschaften in der Mediathek Asperhofen

Die Übersiedlung der über 7.000 Medien aus dem Gemeindehaus in die neue Mediathek in der Hauptstraße 8 in Asperhofen strapazierte das Budget dieser beliebten Bildungseinrichtung.

Um abzuhelfen, rief Gemeinderätin Christine Erasimus, selbst glühende Liebhaberin von Literatur und Mitarbeiterin in der Bibliothek, ihre Kollegen und Kolleginnen auf, „Buchpatenschaften“ zu übernehmen. Alle Gemeinderäte teilten das Anliegen und spendeten spontan in Summe 1.070 Euro, die symbolisch am 4. März in der Mediathek übergeben wurden. Leiterin Katharina Wolk und ihre Mitarbeiterinnen bedankten sich herzlich. Für weitere Patenschaften seitens Firmen und Privatpersonen sei man offen, so Erasimus.

Übrigens steht auch schon der Termin für das große Eröffnungsfest der neuen Mediathek fest: Freitag, 28. April ab 14 Uhr.

