Bei den Angeklagten handelt es sich um einen 30-Jährigen und um Frauen im Alter von 34, 52 sowie 55 Jahren. Sie sollen in dem Heim im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Pfleger bzw. Pflegehelfer mehrere alte Menschen geschlagen und beschimpft haben, die hilflosen Betroffenen gequält und Bewohner u.a. zu heiß geduscht haben. Die vier Beschuldigten "haben gemeinsam in der selben Abteilung in dem Heim gearbeitet", erläuterte die Staatsanwältin im Rahmen ihres Eröffnungsvortrages. Bei den Opfern handle es sich ausschließlich um Patienten dieser Station. "Sie waren bettlägerig oder auf den Rollstuhl angewiesen und nicht mehr mitteilungsfähig - keiner von ihnen konnte uns etwas dazu sagen, was ihnen passiert ist", betonte die Vertreterin der Anklagebehörde.

Gewonnen worden seien die Erkenntnisse daher "aus der Anzeige zweier beherzter Kolleginnen, die etwas später ins Pflegeheim gekommen sind", gab die Staatsanwältin an. Die neuen Mitarbeiterinnen seien nach einiger Zeit daraufgekommen, dass es sich nicht um Einzelfälle handle, sondern die Ereignisse vielmehr System hätten. Außerdem seien die vier Angeklagten Mitglieder einer dienstlichen WhatsApp-Gruppe gewesen, in der sie sich "über die Patienten lustig gemacht" hätten - in einer "menschenverachtenden Weise, wie es kaum jemals zuvor zu lesen war". Der entsprechende Chat-Verlauf sei von den Beschuldigten gelöscht, später aber von einem IT-Forensiker wiederhergestellt worden.

Im Pflegeheim selbst sei lange Zeit "jeder Außenseiter gewesen", der "nicht mitgemacht habe". Unter anderem deshalb hätten wohl mehrere weitere Mitarbeiter über länger Zeit hinweg Augen und Ohren hinsichtlich der Vorfälle verschlossen, führte die Staatsanwältin aus.

Verteidiger fordert volle Aufklärung

Stefan Gloß, der Verteidiger aller vier Beschuldigten, forderte volle Aufklärung des Falles. "Die einen stehen im Schatten, die anderen stehen im Licht, die einen sieht man, die anderen nicht", begann er seinen Eröffnungsvortrag mit einem abgewandelten Zitat von Bertolt Brecht. Der Jurist betonte, dass in der dienstlichen WhatsApp-Gruppe insgesamt acht Personen Mitglieder waren - "und nur vier sind angeklagt". Geschrieben worden seien von allen Beteiligten unschöne Dinge, allerdings in erster Linie, um Ballast des anstrengenden Pflegeberufs abzuwerfen und sich abzureagieren. "Das ist nicht strafbar", befand der Rechtsanwalt.

Die gegen seine Mandanten eingebrachte Anzeige sei dünn, führte Gloß aus. Außerdem würden sich in den Protokollen der Pflegedokumentation keine Hinweise auf Verletzungen der betroffenen Heimbewohner finden. "Meine vier Angeklagten wurden von der Staatsanwaltschaft nie gehört", bemängelte der Verteidiger weiters. "Wenn die Angeklagten schon vor drei Jahren gehört worden wären, hätte sich viel aufklären können."

Die Beschuldigten sind bis auf die 52-Jährige derzeit allesamt ohne Beschäftigung. Keine der vier Personen ist vorbestraft. Im Fall einer Verurteilung droht dem Quartett bis zu zehn Jahre Haft.

Nach den Eröffnungsvorträgen wurde die Verhandlung mit der Einvernahme des 30-jährigen Angeklagten fortgesetzt. Enden soll der Prozess Gerichtsangaben zufolge am 18. November.