Ein Großaufgebot an Polizeistreifen samt Polizeihunden war am Freitag in der Region Neulengbach unterwegs. Der Grund: Nach einem Mordversuch an eine 35-jährigen Trafikantin in Wien-Alsergrund wurde nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet. Der 47-Jährige soll seine Ex-Partnerin mit einer Flüssigkeit überschüttet und angezündet haben.

Ermittlungen laufen Wiener Trafikantin nach Brandanschlag in Lebensgefahr

Ein Fahndungsfoto wurde von der Polizei veröffentlicht. Eine Spur führte auch in die Region, das Handy des mutmaßlichen Täters konnte geortet werden. Aufgegriffen wurde er allerdings nicht.

Am Freitagabend stellte sich schließlich der verdächtige Ex-Partner der Polizei und konnte festgenommen werden.