Vorfreude auf den Neulengbacher Reserlmarkt 2022

Der Reserlmarkt findet wie berichtet nach zweijähriger Corona-Pause wieder statt. „Das ist ein Traditionsfest, das wollen wir beibehalten“, so Bürgermeister Jürgen Rummel gegenüber der NÖN. Es sei klar gewesen, dass der Kirtag heuer wieder stattfindet, da habe es keine Diskussion gegegeben.

Die Freude in der Bevölkerung sei groß: „Es hat nur positive Reaktionen auf die erste Ankündigung gegeben.“ Rummel hofft, dass es keine Corona-Maßnahmen seitens der Bundesregierung gibt, die die Abhaltung des Reserlmarkts noch gefährden könnten. In der nächsten Gemeinderatssitzung am 6. September wird der Beschluss für die Beauftragung von Securities gefasst.

Der Reserlmarkt findet immer am Dienstag nach dem Namenstag der Heiligen Teresa von Avila statt. Heuer ist das der 18. Oktober.

Für die Marktfahrer ist der große Neulengbacher Kirtag eine wichtige Veranstaltung. Gerhard Lackstätter, Obmann des Landesgremiums des Markt-, Straßen- und Wanderhandels zeigt sich erfreut, dass Kirtage wie dieser heuer wieder „ganz normal“ stattfinden.

Seit dem Frühjahr können Märkte und Kirtage ohne Einschränkungen abgehalten werden. Mit dem Geschäft bei den Kirtagen im Land seien die Marktfahrer zufrieden. „Geschäftlich funktioniert es derzeit noch. Schauen wir, wie sich das mit der Wirtschaftskrise weiterentwickelt“, blickt Lackstätter etwas besorgt in die Zukunft.

