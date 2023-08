Für Dorfcafé Maria Anzbach wird neuer Betreiber gesucht

Das Dorfcafé in Maria Anzbach ist ein Ort der Begegnung, wo Menschen gerne zusammenkommen.Viele Geburtstagsfeiern und sonstige gesellige Zusammenkünfte gab es. Alt und Jung trifft sich gern im Dorfcafé zum Plaudern oder Brunchen.

Sabina Wannenmacher hat das Lokal im Frühling 2019 übernommen. Mittlerweile heißt die Gastronomin Haimböck. „Ich habe vor kurzem meinem lieben Gerald das Jawort gegeben. Er wohnt in Oberösterreich. Ich will keine Wochenendehe führen“, begründet die Kaffeehausbetreiberin ihre Entscheidung, das Lokal aufzugeben. Jetzt wird ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gesucht, das das schön eingerichtete Dorfcafé weiterführt. „Ein neuer Betreiber mit Herz und Verstand, der die Liebe zum Detail in sich hat und der ein Dorfcafé führt, das die Seelen gewinnt“ - das wünscht sich die jetzige Betreiberin Sabina Haimböck.