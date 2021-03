Die nächste Badesaison ist gesichert: Nachdem die Gemeinde sich dazu entschlossen hatte, den Vertag mit dem bisherigen Pächter-Duo Paul Csuka und Ludwig Österreicher nicht zu verlängern, wurde ein neuer Betreiber gesucht. Und die Suche war erfolgreich: Michael Rauch und Christine Sassmann-Rauch konnten im Zuge der Ausschreibung die Gemeinde überzeugen.

„Künftig werden Michael und Christl Rauch die Kantine führen und auch die Badaufsicht übernehmen“, berichten Bürgermeister Michael Göschelbauer sowie Freibad-Geschäftsführer und Vizebürgermeister Daniel Kosak. Die Familie Rauch ist in der Gastro-Szene keine Unbekannte: Fünf Jahre betrieb sie das Pub „Caligo“ in Eichgraben, bis sie es im Oktober 2020 zusperrte.

Lokal gesperrt Pub „Caligo“ in Eichgraben ist nun Geschichte

Dass die Familie nun die Bad-Gastro übernehmen kann, freut Michael Rauch: „Wir sind froh, dass wir den Pachtvertrag bekommen haben und hoffen, dass wir in der neuen Badesaison ,normal‘ öffnen können.“ Kleine Snacks, deftige Schmankerl, wie ein Schnitzel, aber auch gesunde Jausen möchte Michael Rauch seinen Gästen anbieten.

An Wochenenden will er auch für die Badegäste grillen. Dazu wird es klassische Sommergetränke geben. „Wir haben uns einiges vorgenommen“, sagt der neue Pächter, der als junger Familienvater nun froh ist, nicht mehr in der Nacht arbeiten zu müssen. Geschäftsführer Kosak ist jedenfalls vom Altlengbacher überzeugt: „Er ist ein Vollblut-Gastronom, der mit einer Menge an Ideen in die neue Badsaison geht.“ Für Christl Rauch ist es ein gewisses „Heimkommen“ ins Altlengbacher Freibad. Sie hat schon zu Beginn ihrer Berufslaufbahn in der Kantine gearbeitet. „Ich glaube, für meine Mutter wird es ein schöner Abschluss ihrer Berufskarriere sein“, sagt Michael Rauch.

„Er ist ein Vollblut-Gastronom, der mit einer Menge an Ideen in die neue Badsaison geht.“

Der notwendige Pachtvertrag wurde schon angefertigt und in der vergangenen Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen.

Ebenso wird die Beckenfolie für das große Becken erneuert, der Bestbieter hat mit rund 27.000 Euro an Kosten den Zuschlag erhalten. „Wir alle freuen uns auf die neue Freibadsaison. Es ist zu hoffen, dass wir sie möglichst sorgenfrei und mit Freude an Sonne und Wasser genießen können“, sagt Kosak.