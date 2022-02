Praschl-Bichler ist wieder Seniorenbund-Obmann in Brand-Laaben

Seit Seniorenbund-Obmann Wolfgang Embacher aus gesundheitlichen Gründen seine Funktion zurückgelegt hat, war der Seniorenbund Brand-Laaben auf der Suche nach einem neuen Obmann. Einen Nachfolger zu finden gestaltete sich jedoch schwierig.

„Ich will nicht, dass der Seniorenbund das gleiche Schicksal erleidet wie der Schützenverein.“

Nun gibt es aber eine Lösung: Peter Praschl-Bichler hat die Rolle des Obmanns wieder übernommen. Er führte bereits zwei Perioden sehr erfolgreich den Verein und wollte sich eigentlich zurückziehen.

„Ich habe so viel Energie und Herzblut in diesen zwei Perioden in den Seniorenbund gesteckt, dass ich nicht will, dass der Seniorenbund das gleiche Schicksal erleidet wie der Schützenverein“, so der neue Obmann, der nicht wollte, dass der Seniorenbund sich auflösen muss.

Bei der Bewältigung der Aufgaben bekommt er Unterstützung. „Der Seniorenbund hat viele treue Mitglieder und ich habe ein gutes Team, das mich sehr unterstützt. Alle haben mich gebeten, wieder den Obmann zu übernehmen. Da konnte ich nicht nein sagen“, so Praschl-Bichler.

Obmann hofft auf „normales Vereinsleben“

Jeden Donnerstag gibt es in der Volksschule ein Seniorenturnen, und das vielfältige Reiseprogramm für dieses Jahr ist auch bereits ausgearbeitet. Jetzt hofft der Obmann, dass Corona bald wieder ein normales Vereinsleben zulässt. „Wir Senioren brauchen soziale Kontakte“, sagt Praschl-Bichler.

