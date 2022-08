Mit Simhofer an Bord: Jetzt gibt‘s Brotbier aus dem Laabental

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

„Lange habe ich an dem Rezept getüftelt, wir haben einige Verkostungen abgehalten und zuletzt, als es auch dem Innermanzinger Bäckermeister sehr gut geschmeckt hat, habe ich noch an einigen wenigen Nuancen emsig gefeilt“, berichtet Josef Wagner von der Entwicklung des Brotbieres.

Der Innermanzinger befasst sich seit Jahren mit dem Bierbrauen und ist stolz, jetzt das Brotbier präsentieren zu dürfen.

Das Bier wird in allen Simhofer-Filialen verkauft

Die Idee, das nicht verkaufte Brot bei der Bierproduktion einzuarbeiten, gab es schon da und dort, nicht jedoch in der Region. Bäckermeister Wolfgang Simhofer setzte seinem Nachbarn Josef Wagner den Floh vom Brotbierbrauen ins Ohr, um neben der Nachhaltigkeit auch gleich die Regionalität zu wahren.

Jetzt sind beide stolz auf das Ergebnis, sowohl Bäckermeister Wolfgang Simhofer als auch Hobbybierbrauer Josef Wagner. „Es ist wunderbar, dass unser nicht verkauftes Brot somit sinnvoll verwertet wird. Einige unserer Brotsorten sind ja wunderbar für die Weiterverarbeitung zu Bier geeignet“, ist Simhofer hoch erfreut.

Das „Brotbier hell“ wurde nach der Rezeptur Wagners in der Brauerei Hölzl in Wieselburg gebraut und in 0,33 Liter Gebinde abgefüllt. „Die benötigte Menge übersteigt ja bei Weitem meine Kapazität als Hobby-Bierbrauer“, sagt Wagner und erklärt, dass diese Art des Brauens auch „Lohnbrauen“ oder „Gypsy Brewing‘‘ genannt wird.

Das Brotbier wird in allen Simhofer-Filialen verkauft. Und der Bäckermeister verrät, dass der Verkauf des neuen Gebräues mit 5,4 Volumenprozent Alkohol bereits wunderbar angelaufen ist, „ganz besonders in der Neulengbacher Bahnstraße.“

Neue Idee: Aus Biertrebern wird Brot gebacken

Josef Wagner, der nur einen Steinwurf vom Bäckereistandort in Neustift-Innermanzing entfernt wohnt, ist gerade dabei, auch gleich eine „doppelte Nachhaltigkeit“ auszuarbeiten: „Aus den Trebern, die beim Bierbrauen entstehen, bäckt meine Gattin Silke Brot.“ Es gab bereits einige erfolgreiche Probeläufe in der Küche der Wagners, und Hausherr Josef Wagner ist schon sehr zufrieden mit dem Produkt: „Es schmeckt uns hervorragend.“

Diese doppelte Nachhaltigkeit auszuprobieren, ist auch bereits in der Backstube der Simhofers angelangt: „Unser Backstubenteam rund um Franz Gradinger ist gerade im Probelauf und wird aus den vom Brauunternehmen Hölzl angelieferten Biertrebern köstliche Weckerl backen und in unseren Verkaufsstellen verkaufen“, berichtet Verkaufsleiter Markus Nowotny. „In unserem Hause ist Nachhaltigkeit seit langem Thema. Es soll möglichst wenig der wertvollen Lebensmittel weggeworfen werden, zudem setzen wir ganz besonders auf Regionalität.“

