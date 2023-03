Reisen, aber mit Verantwortung!

Auf Einladung der Grünen Eichgraben referierte die Touristikerin Anna Kodek im Eichgrabener Fuhrwerkerhaus über das Thema „Verantwortungsvolles Reisen“. Anna Kodek war jahrelang in Reisebüros und der Hotellerie beschäftigt. Ihre Leidenschaft gehört neben der Familie vor allem einer zukunftsfähigen fairen Tourismusentwicklung. „Verantwortungsvoll zu reisen ist authentisch und eine Lebensbereicherung, die sich einfach gut anfühlt und obendrein Spaß macht“, sagt sie. Die interessierten Zuhörer erfuhren zum Beispiel vom Thermenlandbus, der Urlauber ins steirische Wellness-Paradies bringt. Oder, dass es einen Direktzug von Salzburg nach Schweden gibt. Sie kennen jetzt auch Buchungsplattformen, die ausschließlich nachhaltig wirtschaftende Unterkünfte listen und wo man perfekt entschleunigen kann. Ebenso berichtete die Touristikerin von Regionen, die einige der Anwesenden noch gar nicht kannten. Es gab auch genug Raum zum Diskutieren und für Fragen.

Anna Kodek schreibt regelmäßig Reise-Inspirationen, wo sie eine Fülle von Reisemöglichkeiten in ganz Europa vorstellt. Zu finden sind diese unter anderem auf ihrer Website. Im Anschluss an den Vortrag luden die Grünen zum Imbiss mit kreativen Brötchen von der Bruckmeierei. Anna Kodek verzichtete auf ihr Honorar und hat die Grünen gebeten, ihr Honorar an Ärzte ohne Grenzen zugunsten der Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei zu überweisen.

