In dem Film geht es um das Thema Nachhaltigkeit, um ein Umdenken und Handeln in unserer Wegwerfgesellschaft, in der Profitmaximierung im Vordergrund steht. „Zeit der Utopien“ zeigt lebensbejahende, positive Beispiele, wie man mit neuen Ideen und Gemeinschaftssinn viel erreichen kann.

„Im Anschluss an die Filmpräsentation gab es eine angeregte Diskussion mit Regisseur Kurt Langbein“, freut sich Initiatorin Michaela Schmitz.