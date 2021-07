Bei einem Infostand der Leader-Region Elsbeere Wienerwald werden die Bürger über Energiegemeinschaften, Energiesparmaßnahmen und Förderungen informiert. Am Freitag machte man am Hauptplatz in Laaben Station. Das Interesse der Bevölkerung war trotz Regenwetters groß. Thema war, wie man gemeinsam Solarstrom nutzen kann. In der kommenden Woche wird im österreichischen Parlament das „Erneuerbare Ausbau Gesetz“ beschlossen, das künftig den Energieaustausch in der Nachbarschaft gestatten wird.

Beim Info-Tag: Mandatar Gerhard Mühlbauer, Matthias Zawichowski & Bürgermeister Hermann Katzensteiner. NOEN

„Wir wissen, dass die meisten privaten Photovoltaik-Anlagen Stromüberschüsse produzieren, die anonym ins Netz gespeist werden müssen, weil man selbst weniger Strom verbraucht, als die Anlage zu Sonnenstunden produziert“, so Matthias Zawichowski von der Modellregion Elsbeere Wienerwald. Diese Überschüsse sollen künftig in der Nachbarschaft beziehungsweise der Ortschaft angeboten werden können.

Auch in der Gemeinde Laaben ist die Anzahl der Photovoltaik-Anlagen gestiegen. „Die Photovoltaik-Anlagen werden in der Bevölkerung sehr gut angenommen und immer wieder kommen neue dazu“, berichtete Bürgermeister Hermann Katzensteiner.

Die Gemeinde hat auf dem Dach des Kindergartens eine Photovoltaik-Anlage und plant eine weitere auf der Volksschule. Mit diesen Anlagen könne viel Energie produziert werden und bei einem Überschuss den Bürgern zur Verfügung gestellt werden, so Katzensteiner. Beim Info-Abend wurde eine Bestandsaufnahme aller Photovoltaik-Anlagen in der Gemeinde gemacht, mit dem Ziel, dass sich Energiegemeinschaften bilden.