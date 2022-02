Franz Zöllner soll Asperhofener Orts-Vize werden

In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, um 19 Uhr, wird die neue Gemeindespitze gewählt. Wie die NÖN berichtet hat, will Vize-Ortschef Harald Lechner nach dem Rücktritt von Katharina Wolk das Bürgermeister-Amt übernehmen.

Für den Posten des Vizebürgermeisters schlägt die ÖVP den Geschäftsführenden Gemeinderat Franz Zöllner vor.

„Wissbegierig, engagiert und äußerst flexibel“

„Franz Zöllner hat bereits als Geschäftsführender Gemeinderat und Finanzreferent bewiesen, dass er sein Mandat nicht nur sehr gerne ausführt, sondern auch überaus ernst nimmt. Er ist mehrmals wöchentlich am Gemeindeamt, ist sehr wissbegierig, engagiert und auch äußerst flexibel“, so Lechner.

Der ÖVP-Vorstand hat Zöllner als Vizebürgermeister-Kandidaten einstimmig abgesegnet. Er freut sich darauf, sich in der Gemeinde noch mehr einbringen zu können. „Ich schätze Zusammenhalt, Kameradschaft und Teamwork. Ich will unsere schöne Gemeinde mitgestalten. In der Gemeindepolitik möchte ich mich ebenso engagieren, wie beim Dorferneuerungsverein, dem Gesangsverein und der Freiwilligen Feuerwehr“, so Zöllner zu seiner Motivation.

Öllerer zieht in den Gemeinderat ein

Neuer Geschäftsführender ÖVP-Gemeinderat wird wieder Robert Schnopp. Der Bauernbundobmann ist seit 2015 im Gemeinderat tätig. „Robert Schnopp war bereits fünf Jahre im Vorstand für Landwirtschaft und Wegebau zuständig und wird dieses Ressort auch wieder von mir übernehmen“, erklärt Lechner.

Verjüngt wird das ÖVP-Gemeinderatsteam mit Nikolaus Öllerer, dem Neffen von Alt-Bürgermeisterin Katharina Wolk, der als neuer Mandatar angelobt wird.

Der 29-Jährige war bereits bei der Jugend Asperhofen und bei der Jungen ÖVP aktiv. „Er ist ein gebildeter und engagierter junger Mann und somit bei uns im Team willkommen“, sagt Lechner.

Bürgerliste könnte Gegenkandidat stellen

Nachdem die ÖVP im Gemeinderat die Mehrheit hat, wird es bei der Wahl von Lechner und Zöllner keine großen Überraschungen geben. Aus den Reihen der Oppositionsparteien könnte es aber dennoch einen Gegenkandidaten geben.

Bei der Unabhängigen Liste Asperhofen gab es zu diesem Thema bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch keine Entscheidung. Alt-Bürgermeister und Gemeinderat Josef Ecker (FPÖ/Unabhängige) meinte auf die Frage, ob er sich zur Wahl stelle: „Ich strebe das derzeit nicht an, weil es unrealistisch ist.“ Lediglich die SPÖ schloss einen Gegenkandidaten explizit aus.

