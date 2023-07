Junge Talente bei Komödienspielen Neulengbach auf der Bühne

Theresa und Joseph Prammer führen Regie bei den Komödienspielen Neulengbach. Außerdem leiten sie die Schauspielakademie Neulengbach. Hier können sich Kinder und Jugendliche als Schauspieler versuchen, ihrer Kreativität freien Lauf lassen und künstlerische Techniken erlernen. So entwickeln sich die jungen Talente nicht nur auf der künstlerischen, sondern auch der persönlichen Ebene weiter. Die beiden Schauspieler Theresa Prammer und Joseph Prammer begleiten sie dabei und stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Die Arbeit in der Schauspielakademie endete zum Schulschluss. Für die jungen Talente ging es dann direkt auf die „echte“ Bühne. Bei jeder Aufführung der von Theresa Prammer geschriebenen turbulenten Komödie „Das Wochen-Ende“ stehen zwei Teilnehmerinnen der Schauspielakademie mit auf der Bühne im Hof des alten Gerichts in Neulengbach. Sie spielen zwei Jugendliche, die sich gemeinsam mit ihrem Onkel vor der Polizei verstecken.

Die Schauspielakademie Neulengbach wird es auch im kommenden Jahr wieder geben. Die Anmeldung dafür ist bereits möglich unter www.mkmnoe.at/angebote-fuer-kinder-jugendliche/kreativakademie möglich. Anmeldeschluss ist Freitag, 29. September.

Kreativakademie Niederösterreich: Als Angebot des MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich hat sich die Kreativakademie Niederösterreich der künstlerischen Förderung junger Menschen verschrieben. Im nun abgeschlossenen Schuljahr 2022/23 fanden insgesamt 70 Akademien an 28 Standorten statt. Gemeinsam mit den niederösterreichischen Musikschulen bietet die Kreativakademie Niederösterreich in allen Regionen des Landes ein vielfältiges Angebot, um Kunst für alle Sinne spürbar zu machen, zu vermitteln und junge Talente in ihren individuellen Begabungen zu fördern.