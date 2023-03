Anzbacher Roder: Erfolgreiches Schultheater „on tour“

Andreas Roder aus Maria Anzbach ist mit seiner neuen Schultheaterproduktion „on tour“. Der Schauspieler und Sprecher bringt „Nathan der Weise und seine Ringparabel“ auf die Bühne.

„Ich bin seit Ende Jänner damit sehr erfolgreich in mehreren Schulen in Niederösterreich und Wien aufgetreten“, freut sich Andreas Roder. So war er bereits an der HAK St. Pölten, an der Vienna Business School, an der HTL St. Pölten und an der HLUW Yspertal.

Weitere Schulauftritte sind geplant und es kommen laufend neue Termine dazu. „Ich bin zum Beispiel die ganz letzte Märzwoche damit in Tirol bei diversen höheren Schulen“, berichtet der Theater-Profi gegenüber der NÖN.

