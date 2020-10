Naturnah gärtnern ist angesagt, nicht nur in der eigenen grünen Oase, sondern auch im öffentlichen Grünraum. Über 400 der 573 Gemeinden in Niederösterreich sind „Natur im Garten“-Gemeinden, halten sich an strenge Auflagen und bewirtschaften ihre Grünflächen nachhaltig und pestizidfrei.

„Natur im Garten“ ist eine Initiative des Landes, die die Ökologisierung von Gärten und Grünräumen vorantreibt. Das Projekt hat sich mittlerweile über die Grenzen von Niederösterreich einen Namen gemacht.

Die Entfernung von Unkraut ist zwar etwas zeitintensiver, aber eine intakte Natur ist uns ein großes Anliegen.“ Karin Winter, Bürgermeisterin in Maria Anzbach

Auch in der Region Wienerwald gehen die Gemeinden naturnahe Wege der Grünraumpflege. Asperhofen, Eichgraben, Kirchstetten, Neulengbach, Altlengbach und Maria Anzbach sind „Natur im Garten“-Gemeinden, Brand-Laaben und Neustift-Innermanzing verwenden ausschließlich biologischen Pflanzenschutz.

Im Vergleich zu herkömmlichen Bepflanzungen benötigt ein auf ökologische Bewirtschaftung ausgelegter Grünraum in der Regel weniger Pflege und kann dadurch in der Unter- und Erhaltung Kosten sparen. Pflanzenvielfalt, dauerhafte Bepflanzungen mit Stauden und Gehölzen, Bodenpflege und die Schaffung natürlicher Nischen können Pflegearbeiten wie Bewässerung, Unkraut jäten oder auch Pflanzenschutzmaßnahmen minimieren.

Für Neulengbachs Bürgermeister Franz Wohlmuth gibt es „ohne intakte Natur keine Lebensqualität“, deshalb sei ihm die Natürlichkeit in der Stadtgemeinde ein großes Anliegen. „Wir wollen uns so von den anderen abheben“, sagt der Ortschef. Für ihn ist die Plakette eine „Philosophie und Lebenseinstellung“.

Erst im Vorjahr wurde der Kriegerpark neu eröffnet, nachdem dieser umgestaltet worden war. „Dort gibt es jetzt auch eine Blumenwiese, nicht nur grünen Rasen“, berichtet Wohlmuth. In Zukunft soll auch am Friedhof mehr Grün Einzug halten. Geplant ist laut Wohlmuth, die Wege nicht mehr zu schottern oder zu pflastern, sondern zu begrünen.

Naturnahe Gestaltung ist auch in Altlengbach die Devise, was sich bei etwa den Flächen bei der Engstelle oder beim Kindergarten zeigt, wie Amtsleiter Christian Schmölz berichtet. Sowohl die Bürger als auch die Gemeinde selbst gehen dabei mit gutem Beispiel voran.

Um die Gestaltung, Pflege und Erhaltung der Grünflächen kümmern sich in den Gemeinden die Mitarbeiter der Bauhöfe und Gärtnereien. In einigen Ortsteilen der Gemeinden helfen auch engagierte Bürger mit, zupfen Unkraut oder übernehmen das Gießen. Verzichtet wird dabei gänzlich auf Chemie. Die Gemeinden setzen allesamt auf biologischen Pflanzenschutz, chemische Keulen sind tabu. „Die Entfernung von Unkraut ist zwar etwas zeitintensiver, aber eine intakte Natur ist uns ein großes Anliegen“, sagt etwa Maria Anzbachs Bürgermeisterin Karin Winter, in deren Gemeinde es auch viele „Natur im Garten“-Plaketten an den Gartenzäumen der Bürger gibt. Chemisch-synthetischen Pestizide haben große Auswirkung auf die Umwelt. Durch Auswaschung und Versickerung gelangen ihre Rückstände in den Boden, das Grundwasser, Kanalisationssystem bis in die Flüsse und somit in unsere Nahrungskette. Die Gemeinden gehen durch den Verzicht mit gutem Beispiel voran.