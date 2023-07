Neulengbacher Kids erforschten Wald und Wiese

18 Kinder haben am „Tag in der Natur“ beim Gasthaus Gfatter im Zuge des Neulengbacher Ferienspiels teilgenommen. Mit Karl Gfatter ging es durch den Wald. Der Gast- und Landwirt sowie Jäger zeigte und erzählte den Mädels und Buben Interessantes über die Wildtiere, deren Lebensraum und das richtige Verhalten in der Natur.

Mit Michael Meissl wurde ein kleiner Jägerstand aufgebaut, von welchem aus sie die Natur mit dem Fernrohr beobachten konnten. Ebenso durften die Kinder mit Jagdhündin „Fahra“ arbeiten und ihr mehrmals eine Fuchsattrappe verstecken, welche der Vierbeiner zum Entzücken der Kinder immer wieder suchte und apportierte.

Danach durften die Ferienspielkinder mit Tierarzt Robert Heger die Kühe auf der Weide besuchen und nachsehen, ob alle Tiere gesund sind. Monika Gfatter zeigte den Kindern, was sich auf einem Bauernhof so alles tut und wie die Lebensmittel erzeugt werden. Weil die Veranstaltung so großen Zuspruch erfuhr, sagte Organisatorin Monika Gfatter bereits die Durchführung für das kommende Jahr zu.